EKONOMİST Dergisi, bu yıl 22. kez “Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi” araştırmasını yayınlıyor.

Derginin 28 Eylül-11 Ekim tarihlerini kapsayan son sayısında verilen en zengin 100 listesine göre, Koç Ailesi 6 milyar doların üzerinde varlığa sahip olarak birinci sırada yer alıyor. Şevket Sabancı Ailesi, Erol Sabancı Ailesi, Türkan Sabancı Ailesi, Koç Ailesi’ni izliyor. Ardından ise Tara Ailesi, Eczacıbaşı Ailesi, Hüsnü Özyeğin, Murat Ülker, Şahenk Ailesi geliyor.

VARLIKLARI KORUMA MÜCADELESİ

Ekonomist’in araştırmayı sunumunda şu değerlendirme dikkati çekti:

Dünya yeni bir ekonomik düzene evriliyor. Dünya ülke sınırlarının değiştirilmesi, jeopolitik gerilimler, iklim krizi ve savaşlarla yaşanan politik açmazlar ekonomik dar boğazı tetiklerken, bizlere yeni bir sistemi de dayatıyor. Son 50 yılın serbest ticaret ve sermaye hareketlerinin öncelendiği neoliberal çerçevesi, bugün daha korumacı, stratejik otonomiye dayalı bir yapıya doğru evriliyor. Belirsizliklerin bu kadar ağır olduğu bir süreçte küresel sermaye açısından kartlar yeniden karılıyor ve servet sahipleri de varlıklarını koruma mücadelesinde zor bir yılı geride bırakıyor.

ÇORUMLULARIN GURURU

Araştırmanın Çorum’u ilgilendiren ve Çorumluları gururlandıran yanı ise, Çorum’un yetiştirdiği “küresel aktör” Ahmet Ahlatcı’nın yükselişini sürdürmesi.

Ciro açısından, tüm şirketlerinin toplamı itibariyle ilk üçe adını yazdıran Ahmet Ahlatcı, Türkiye’nin sen zenginleri sıralamasında bu yıl 29. olarak Türkiye ekonomisindeki önemini bir kez daha kanıtladı.

Yine Ahmet Ahlatcı’nın bu listede Türkiye’nin dev firmalarını ve ünlü iş insanlarını geride bırakmış olması da Çorumluları gururlandırıyor.