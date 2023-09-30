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Milletvekili Ahlatcı, TBMM açılmadan önce koordinatörlüğünü yaptığı Bolu'daki çalışmalarını tamamlayarak ilimize döndü. Ahlatcı burada AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

EMNİYET’E ÖVGÜ

İlk olarak, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, emniyet güçlerinin şehirdeki güvenliği ve huzuru sağlamak için gösterdikleri çabaları takdir etti. Yusuf Ahlatcı, son dönemde emniyet teşkilatının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, İl Emniyet Müdürü Pehlivan'a yeni görevinde başarılar diledi.

“JANDARMA ŞEHRİMİZİN HUZURU

İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR”

Ardından, İl Jandarma Komutanlığı’na geçen Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet burada İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya'yı ziyaret etti. Naim Çetinkaya'ya yeni görevinde başarılar dileyen Yusuf Ahlatcı, şehrin güvenliği ve huzuru için Jandarmanın önemli rolüne vurgu yaptı.

Yusuf Ahlatcı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Ortak nokta olarak memleketimize en güzel hizmeti yapmak noktasında kıymetli emniyet güçlerimizin ve jandarma teşkilatımızın her daim yanındayız” dedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ahlatcı ve beraberindekilere teşekkür etti.