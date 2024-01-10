10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan ve basın mensuplarının gününü kutlayan Ahlatcı, “Gazetecilik, demokrasimizin güvencesidir ve sizler, bu güvencenin en önemli temsilcilerisiniz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Bu özel gün vesilesiyle, yorulmadan, gece gündüz demeden doğru bilgiye ulaşma sorumluluğunu taşıyan tüm gazetecilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Sizler, toplumu aydınlatma, bilgilendirme ve demokrasimize katkı sağlama konusundaki fedakarlıklarınızla takdire şayan bir iş çıkarıyorsunuz.

Aynı zamanda Gazze'de kaybedilen gazetecilerimize rahmet diliyor, ahirete irtihal etmiş tüm gazetecilere minnetle anıyorum. Onların bıraktığı iz, gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Sizlerin özverisi ve kararlılığı, hem yerelde hem de genelde büyük bir etki yaratıyor. Gazetecilik, demokrasimizin güvencesidir ve sizler, bu güvencenin en önemli temsilcilerisiniz. Bu vesileyle, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, gelecekte de başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sağlıklı, başarılı ve aydınlık yarınlara!”