AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TBMM Genel Kurulu’nda MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı bir araya geldi. Milletvekili Ahlatcı ve Kayrıcı, Cumhur İttifakı’nın Çorum'daki birlik ve beraberliğine dikkat çekti.

Kayrıcı ile buluşmasını ‘kritik’ olarak nitelendiren Ahlatcı, güçlü bir dayanışma çağrısında bulundu. Yusuf Ahlatcı “Çorum'un birlik ve beraberliği için Cumhur İttifakı'nın gücünü ortaya koymaya kararlıyız. Hedefimiz 16'da 16, bu yolda ilçelerimizi kucaklamak adına yoğun çaba sarf edeceğiz” görüşüne yer verdi.

Cumhur İttifakı’nın ilimiz siyasi manzarasına güçlü bir damga vurarak, ilçeler arasında birlik ve koordinasyonu arttırmanın önemini vurguladıklarını belirten Yusuf Ahlatcı, “Hedef 16'da 16 vizyonuyla ilerleyen Cumhur İttifakı, ilçelerin ortak paydada birleşmesini sağlamak için kararlı bir adım atmış durumda” dedi.