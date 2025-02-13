Türkiye’de 6.000’den fazla kuyum işletmesine geniş bir yelpazede ürün tedariği sağlayan Ahlatcı Kuyumculuk, yeni kreasyonunu Diyarbakır’da görücüye çıkardı.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve sektörün öncü firmalarından olan Ahlatcı Kuyumculuk’un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ahlatcı Kuyumculuk Diyarbakır lansman serisi, “Geleceğe Miras” teması ile gerçekleştirildi. Etkinlikte, alyans, bileklik, küpe, yüzük, set, Hint, zincir, kelepçe ve 14 ayar ürünler grubunda birbirinden özel ürünler tanıtıldı. Üç gün süren programa, kuyumcular yoğun ilgi gösterdi.

DÜNYA KATILIM BANKASI VE AHL PAY

Etkinlikte ayrıca Ahlatcı Holding iştiraklerinden Dünya Katılım Bankası ve AHL Pay de bulundu. Dünya Katılım Bankası’nın, özellikle kuyumcular için katılım bankacılığı ilkeleri kapsamında hazırladığı “esnek vadeli finansman modelleri”, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ayrıca etkinlik kapsamında Dünya Katılım Bankası’na yeni hesap açan fon sahiplerinin finansal ihtiyaçları belirlenerek, özel çözüm önerileri sunuldu. AHL Pay ise; 2022 yılının Haziran ayında uygulamaya aldığı ve şu anda Türkiye genelinde 3.000'den fazla kuyumcu tarafından kullanılan AltınPOS ürününün avantajlarını kuyumculara anlattı. AltınPOS’un sunduğu fırsatlar arasında yer alan ertesi gün ödeme alma, Türk Lirası’nın anında altına çevrilebilmesi ve biriken altın bakiyesiyle her türlü kuyum ürününün satın alınarak Türkiye’nin dört bir yanındaki kuyumculara teslim edilmesi gibi özellikleri kuyumcular tarafından ilgiyle takip edildi. AltınPOS ile ayrıca World, Paraf, Maximum, Bankkart, CardFinans gibi birçok kart markasının üç aya varan taksit imkânı sunduğu aktarıldı.

“KAR ETMEK HER ŞEY DEMEK DEĞİL”

Lansman kapsamında düzenlenen gala yemeğine ise, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, AHLPay Genel Müdürü Enver ÇETİN, Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kibar, Dünya Katılım Bankası Kıymetli Hazine Madenler Müdürü Selami ERTEN, sektör temsilcileri ve çok sayıda kuyumcu katıldı.

Lansman’da konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Bizler, işimizi en iyi şekilde yapmanın, en büyük yurtseverlik olduğu bilinciyle sürekli değer üretmeye çalışan iş insanlarıyız. Riskler almamız, çok çalışmamız, çok kazanma hırsından değil, ülke ekonomimize daha fazla katkı sunma arzumuzdan kaynaklanıyor. Elbette kazanacağız, ama kazanmak, kâr etmek her şey demek değil. Samimiyetimiz, iyi niyetimiz ve topluma değer katma yaklaşımımız çok daha kıymetli” şeklinde konuştu.

“BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLME ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ İLE BUGÜNLERE ULAŞABİLDİK”

İhracat rekorları kıran “Ahlatcı” markasının, ilkeli bir duruş ve “kazan kazan” anlayışı sayesinde oluşturulduğunu belirten Ahlatcı “Sektörümüzde üretim çeşitliliğini zirveye çıkaran ve ihracat rekorlarına ulaşan bir Ahlatcı markasını, emin olunuz ki, böylesine ilkeli bir duruş ve ‘kazan kazan’ anlayışı sayesinde oluşturabildik. ‘Her şey ülkemiz için’ düsturu ile ve büyüdükçe küçülme alçakgönüllülüğü ile bugünlere ulaşabildik. Pek çoğunuzu çok yakından tanıyorum. Sizler de beni ve iş hayatımı, prensiplerimi çok iyi biliyorsunuz. Pozitif kişiliklerimiz ve karşılıklı hoşgörüye, anlayışa dayalı sağduyulu ilişkilerimiz nedeniyle de, bugün böylesine büyük ve güçlü bir camia halinde bir aradayız. Allah, uyumumuzu, dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmasın” dedi.