AHL Pay Üst Yöneticisi (CEO) Enver Çetin, mart ayı itibarıyla bireysel ve kurumsal müşteriler için ön ödemeli kartlar sunduklarını belirterek, kısa ve orta vadede yurt içi faaliyetlerini, orta ve uzun vadede ise yurt dışı faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, AHL Pay aracılığıyla kurumsal müşterilere sektörde mevcut olan tüm POS ürünlerini avantajlı oranlarla üye işyerlerine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHL Pay CEO'su Enver Çetin, AHL Pay'in hiçbir POS ürününden cihaz ücreti ve aidat gibi masraf talep etmediğini belirterek, 'AndroidPOS, CepPOS, SanalPOS ve Yazar Kasa POS gibi ürünlerle POS alanında faaliyet gösteren AHL Pay, rekabetçi komisyon oranları, ürün çeşitliliği ve kaynak kodlarına sahip altyapısı ile POS sektöründe kısa vadede daha fazla pay almayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AHL Pay'in SanalPOS ile kart saklama hizmeti sağlayıp yurt içi ve yurt dışı kartlarla işlem yapma imkanı sunduğunu kaydeden Çetin, ülke genelindeki tüm kredi kartı markalarıyla taksit seçenekleri sunarak, tek çekim işlemlerde rekabetçi komisyon oranlarının bulunduğunu anlattı.

- 'Kurumsal cüzdan ürünü işyerlerine cüzdan numarası ile birlikte IBAN da sağlıyor'

Enver Çetin, AHL Pay'in kurumsal ürün ve hizmetlerin yanı sıra bireysel müşteriler için mobil uygulama kapsamında cüzdan hizmeti sunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

'FAST ve KOLAS'a dahil olan ödeme kuruluşlarından biri olarak bankalarla eşdeğer düzeyde para transferi imkanı sağlıyoruz. 500 farklı kurumun fatura ödemeleri cüzdan üzerinden gerçekleştiriliyor, BenimFaturam uygulaması ile kredi kartıyla taksitli ödeme ve yüzde 1 nakit iade uygulaması imkanı tanıyoruz. Mart ayı itibarıyla bireysel ve kurumsal müşteriler için ön ödemeli kartlar sunuyoruz, kısa ve orta vadede yurt içi faaliyetlerimizi, orta ve uzun vadede yurt dışı faaliyetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.'

- AHL Pay'den yeni işbirlikleri

AHL Pay CEO'su Çetin, AHL Pay'in yapacağı işbirliklerine değinerek, Ahlatcı Kuyumculuk ile altın satışı projesinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Çetin, 'Dünya Katılım Bankası ile POS ürünleri, kurum ödemeleri altyapısı ve ön ödemeli kart faaliyetleri üzerinde işbirliği çalışmaları yürütüyoruz. Bu işbirliği, ödeme ürün ve hizmetleri alanında ilerleyen dönemlerde diğer bankalarla da benzer çalışmalar yapılmasına zemin hazırlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

AHL Pay'in Ahlatcı Holding'in doğal gaz dağıtım şirketleri Enerya, Çorumgaz, Kargaz ve Sürmeligaz ile de önemli iş ortaklığı kurduğunu kaydeden Çetin, 'Yaklaşık 4 milyon aboneye hizmet veren bu doğalgaz dağıtım firmalarının kurum ödemeleri, AHL Pay kanalıyla bankalara, elektronik para kuruluşlarına ve ödeme kuruluşlarına sunuluyor. Enerya fatura ödemelerini gerçekleştirmek isteyen bir banka, artık AHL Pay ile doğrudan iletişime geçiyor.' açıklamasında bulundu.