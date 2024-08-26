Milletvekili Ahlatcı, geleneksel hale getirmiş olduğu “Esnaf Güveci” yemeğinde buluşarak esnafın talep ve önerilerini dinledi, sorunlarını cevaplandırdı.

Aile ortamı samimiyetinde gerçekleşen esnaf yemeği programında Milletvekili Ahlatcı, çalışan ve üreten esnafın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Milletvekili Ahlatcı, esnaf yemeğinde Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ile Ayakkabıcılar Arastası esnafı ile bir araya geldi.

Her fırsat bulduğunda Çorum’a gelerek, esnaf ve vatandaşla birlikte olmaya çalıştığını belirten Milletvekili Ahlatcı, bir esnaf çocuğu olarak fırsat buldukça esnafla zaman geçirmekten mutlu olduğunu kaydetti.

Esnaf adına kısa bir konuşma yapan Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, ziyaretinden dolayı Milletvekili Ahlatcı'ya teşekkürlerini iletti.

Milletvekili Ahlatcı, “Muhabbetimizin demini aldığı bu güzel buluşma için Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’a ve kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf yemeğinden sonra Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ayakkabıcılar Arastası’nda bulunan esnafı ziyaret etti.

Esnafı işyerlerinde ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, hayırlı işler temennisinde bulunarak, Çorum’a önemli hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Editör: Haber Merkezi