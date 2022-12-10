Hisse başına fiyatın 66 TL olarak belirlendiği halka arzda payların satış tarihleri ise 14-15-16 Aralık olarak belirlendi. Bu halka arz ile Ahlatcı Doğal Gaz’ın 168.500.000 TL olan mevcut sermayesi, 39.500.000 TL’lik sermaye artırımı ile 208 milyon liraya çıkarılacak. Mevcut ortak pay satışı ise 13.250.000 TL olarak planlandı.

Sermayesinin tamamı Ahlatcı Holding’e ait olan Ahlatcı Doğal Gaz, Enerya Enerji A.Ş. aracılığı ile Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede 30 yıla varan lisans süreleriyle Türkiye’de 1 milyon 800 bini aşkın abonesine en güvenli enerji kaynağı olan doğal gazı ulaştırıyor.

İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan toplamda 15.000 km’nin üzerindeki şebeke uzunluğuyla Türkiye nüfusunun %10’una hizmet veren Ahlatcı Doğal Gaz, kısa zamanda dağıtım bölgelerindeki her haneyi doğalgaz ile buluşturmayı amaçlıyor. Şirket, halka arz ile sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, tanınırlık ve bilinirliğini pekiştirmeyi, ve kurumsal kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ahlatcı Doğalgaz, halka arzdan elde edeceği gelirin önemli bir kısmını enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları için kullanmayı, halka arz gelirinin kalan kısmı ile de doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları finansmanında kullanmayı planlıyor.

Halka arzda tahsisat oranları ise; 10.550.000 adedi (%20) 15.000 adet ve altı talep ileten Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 10.550.000 adedi (%20) 15.001 adet ve üstü talep ileten Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 26.375.000 adedi (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 5.275.000 adedi (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara şeklinde planlandı.

(Haber Merkezi)

