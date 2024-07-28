Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan, “yüksek teknoloji yatırımı” nedeniyle ödül aldığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sungurlu’da deneme üretimine başlamış olan Ahlatcı Gold Force Barut Fabrikası hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemiz açısından stratejik bir yatırım olan Barut Fabrikası ile yakından ilgileniyor. Nitekim, yatırımın son durumu hakkında Ahlatcı’nın verdiği bilgileri yine ilgiyle dinledi.

Gold Force, nitroselülöz ile nitrogliserini aynı lokasyonda üreten dünyanın ilk barut fabrikası unvanını taşıyor. Aynı zamanda, ülkemizin en büyük özel sektör yatırımlarından biri olarak da tarihe geçmiş durumda.