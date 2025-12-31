AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Kırıkkale–Delice–Çorum güzergâhında yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelere; AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Çelikler Holding Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Yardımcı, Çelikler Holding Etüd Proje ve Dizayn Müdürü Yalçın Akdeniz, Çelikler Holding Tüneller Müdürü Gökhan Uz ve Şantiye Şefi Veysel Salgıntaş eşlik etti.

Sahada çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Ahlatcı, gelinen noktanın Çorum adına tarihi bir eşik olduğunu vurguladı.

Av. Yusuf Ahlatcı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Çorum’umuzun yıllardır hayalini kurduğu Yüksek Hızlı Tren, artık laf değil sahada alın teriyle yükselen bir gerçek. Anadolu’nun kalbini Karadeniz’e bağlayacak bu hat; üretime hız, ticarete güç, gençlerimize umut katacaktır. Çorum artık bekleyen değil, hızlanan bir şehir olacaktır.”

Bu büyük ulaştırma hamlesinin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en somut örneklerinden biri olduğunu ifade eden Ahlatcı, emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, süreci titizlikle yürüten tüm kurumlarımıza, yüklenici firma yetkililerine ve sahada gece gündüz emek veren işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Asrın yatırımı Yüksek Hızlı Tren, Çorum’umuza hayırlı olsun.”

