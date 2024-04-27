Ahlatcı Holding iştiraklerinden A Doğalgaz ve Elektrik A.Ş. , Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Dağıtım Şebekesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkılan ihalede de, KDV hariç 1 milyar 480 milyon lira teklifte bulunarak birinci sırayı aldı. Böylelikle, Ahlatcı’nın Borsa İstanbul’da işlem gören doğalgaz şirketlerinin dağıtım yaptığı yer sayısı 12’ye çıkıyor.

A Doğalgaz’ın % 51 hissesine AHGAZ (Ahlatcı Doğalgaz, Enerji ve Yatırım A.Ş.), % 49 hissesine ise yine Ahlatcı Holding iştiraklerinden Enerya Enerji A.Ş. sahip bulunuyor.

Borsa dışında kalan; Çorumgaz Çorum ve ilçelerine, Sürmeligaz Yozgat ve ilçelerine, Kargaz, Karabük, Kastamonu ve Çankırı illeri ile ilçelerine doğalgaz dağıtımı sağlıyor. Enerya bünyesinde ise, Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray bulunuyor. Son iki günde bunlara, Yalova ve Çorlu da eklendi.