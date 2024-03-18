18 Mart 1915 tarihinin vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu belirten Ahlatcı, “Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Her bir köşesinde ayrı bir kahramanlık hikâyesi bulunan ve Çanakkale’yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadele ve yeni bir ruhun diriliş destanının adı olduğunu kaydeden Ahlatcı, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Çanakkale bir duruş, bir varoluştur. 15'lilerin gidip dönmeyi düşünmeden şehadet şerbetini kana kana içtiği yerdir. Çanakkale; Seyit Onbaşı’dır, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır. Tarihte eşine az rastlanan bu kahramanlık destanı, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bizler “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir bilincin ve ruhun mirasçıları olarak geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurunu canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, gururla andığımız Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ordusunun kahraman mensuplarına, aziz Türk milletine ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ