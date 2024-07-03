AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nda Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Ahlatcı; “AK kadrolar olarak liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde birlik ve beraberlik içerisinde gönül gönüle aziz şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” görüşüne yer verdi.

Milletvekili Ahlatcı açıklamasında “AK kadrolar olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan‘ın izinde birlik ve beraberlik içerisinde gönül gönüle aziz şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti İl Başkanımız Murat Günay, İl Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanımız Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanımız Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Civan ile birlikte AK Parti İl Başkanlığımızda bir araya gelerek aziz şehrimize yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimizi, hedeflerimizi anlattık, görüş ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ