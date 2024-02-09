AHL Park AVM girişindeki etkinlik alanında stant açan Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay yetkilileri vatandaşa burada nefes ölçümü yaptılar. Tütün kullanımı, Kanser, Astım ve KOAH başta olmak üzere sigaranın sebep olduğu hastalıklar hakkında vatandaşa bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.



Etkinliğe Vali Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir de katıldı.