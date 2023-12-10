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Önceki gün Cuma namazının kılınmasıyla birlikte dualar eşliğinde ibadete açılan caminin açılış programına Vali Yardımcısı Orhan ile birlikte İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya, Fazıl Saraç, TDV Çorum Şubesi Mütevelli Heyeti üyeleri, hayırsever iş insanları Abdullah Torun, Şaban Torun ve vatandaşlar katıldı.



Yapımına geçtiğimiz Ramazan Bayramı sonrası başlanıldığı bilinen caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İl Müftüsü Biçer, bu güzel eserin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından Ahilyas Köyü Camii, yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.