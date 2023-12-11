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Geçtiğimiz Cuma günü dualar eşliğinde ibadete açılan caminin açılışına; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Av. Muzaffer Külcü, hayırsever iş insanları Abdullah Torun ve Şaban Torun ile çok sayıda davetli katıldı.



Yapımına 2023 yılının Mayıs ayında başlanılan caminin 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak ibadete açılmasında büyük emeği geçen Torun Ailesine teşekkür eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, caminin köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hayırsever iş insanları Abdullah ve Şaban Torun ise, caminin açılışına katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, “Bu güzel eser, köyümüze hayırlı olsun” dediler.

Yapılan duanın ardından Ahilyas Köyü Cami, yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunulurken, Cuma namazı çıkışı ise davetlilere Torun Ailesinin baba evinde şükür yemeği verildi.