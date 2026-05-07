Ahlatcı Metal Rafineri bünyesinde, meslek lisesi derslerini, teorik ve pratik kuyumculuk öğretimini sürdüren Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, üretmenin, emeğin ve meslek ahlâkının en güzel örneklerini sergiliyor.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuya ilişkin bilgilendirmesinde, öğrencilerin, ahilik kültürünü modern teknoloji ve mesleki becerilerle buluşturup; disiplinli çalışmaları, el emeği üretimleri ve atölye uygulamalarıyla geleceğin nitelikli ustaları olma yolunda ilerledikleri kaydedildi.

Gençlerin, yalnızca bir meslek öğrenmekle kalmadıkları, aynı zamanda sorumluluk, iş disiplini, takım çalışması ve üretim kültürü kazandıkları da ayrıca ifade edildi.