Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Gök’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda “öncü şahsiyetler” isimli oratoryo gösterisi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız, dünya üzerinde zulüm gören coğrafyaların Milli Görüş şuuru ile yetişenler tarafından kurtulacağını söyledi.

İFAM Çorum Şube Başkanı Mehmet Polat’ın konferansından sonra emekli imam İsmail Büyüksakallı’nın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Editör: RIFAT KARA