AGD Ortaokullar Komisyonu Başkanı Emrah Bacaksız, grupta bulunan öğrencilerin her hafta buluşarak bir etkinlik yaptığını belirterek: “Bu kapsamda hafta sonu 45 öğrenci ile bir araya geldik. Programımız sürecinde geleneksel oyunlar oynadık, vakit namazlarını cemaatle kıldık, değerler eğitimi yaptık ve yemek ikramımızı sunduk. İnsanî ve İslami değerlere sahip çıkmamızın büyük önem arz ettiği bu dönemde, millî ve manevî değerlerimizin güçlenmesi için gayret ediyoruz. Çocuklarımıza ümit, gayret ve kendine güven duygusu vermeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerle evlatlarını ‘Kâşif Gruplarına’ dahil etmek isteyen velilerimizin AGD ile iletişime geçmesini rica ediyoruz.” dedi.



(Haber Merkezi)

