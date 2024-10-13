Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen ve açık oylama yapılan kongrede mevcut Başkan İdris Taş, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Taş, “Ne kadar sağlam ve sıkı olursak, o kadar güçlü oluruz” dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra divan oluşturuldu. Divan başkanlığını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir'in yaptığı genel kurulda ilk olarak faaliyet raporu okundu. Okunan raporlar, üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

GÜVEN TAZELEDİ

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra seçime geçildi. Seçime tek liste ile gidilen genel kurulda, başka aday olmadığı için divana sunulan liste oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan genel kurul sonunda Başkan İdris Taş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Taş, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. Gazetecilerin sorunlarının ancak örgütlü mücadele ile çözülebileceğini belirten Başkan Taş, “Ne kadar sağlam ve sıkı olursak, o kadar güçlü oluruz” dedi.

“KARARLILIK”

VURGUSU YAPTI

Verilen görevi yönetim olarak layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını belirten AGC Başkanı İdris Taş, cemiyet olarak şehrin her alanda gelişmesi, büyümesi ve tanıtımı anlamında her zaman olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirme kararlılığı ile hareket edeceklerini aktardı.

AGC YÖNETİMİ

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: “Ahmet Yenigün, Şifa Çiçek, Ersin Aydın, Ahmet Öcal, Rasim Gündüz, Yalçın Teke, Hayrettin Deniz, Leyla Ataman Koyuncuoğlu, Mehmet Kılıçaslan, Süleyman Ekin”

Editör: İHA AJANS