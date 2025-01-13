Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu iş birliği ile düzenlenen, “Afrika Pazarının Gelecek Vizyonu ve Afrika’ya İhracatın Stratejik Şifreleri” konulu konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konferansa Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI) Başkanı Utku Bengisu konuşmacı olarak katıldı.

TSO Meclis Salonunda düzenlenen etkinlikte Utku Bengisu, Afrika pazarının ekonomik büyüklüğü, Afrika’ya yönelik ihracat stratejileri, ticaret ve ihracat fırsatları gibi konular hakkında bilgiler verdi. Daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Utku Bengisu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetinbaşaranhıncal’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin, TOBB Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan ve Başkan Yardımcısı Sinan Çakır da hazır bulundu.

Çetin Başaranhıncal ve Fatih Mehmet Altan, katkılardan dolayı Utku Bengisu’ya teşekkür plaketi verdiler.