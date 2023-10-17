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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi ve Çorum AFAD işbirliğinde 13 Ekim Dünya Afeti Azaltma Günü nedeniyle ilimizin ilk ISO 9001 kalite sertifikalı okulu olan Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta ilk olarak deprem sırasında önleyici tedbirlerin nasıl alınacağı, bina içinde mahsur kalanların nasıl tahliye edileceği ve kurtarma operasyonlarının nasıl yürütüleceği de dahil olmak üzere Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde öğrencilerine depreme hazırlık konusunda eğitim verildi.



Mimar Sinan Anadolu Lisesi Müdürü Kerem Köroğlu, öğretmen ve öğrenciler ile afet farkındalığı eğitimi veren ve tatbikata destek olan AFAD personeline teşekkür etti.

Eğitimin ardından deprem tatbikatı başarı ile gerçekleştirildi. Daha sonra ise AFAD ekibinin kullandığı teçhizat, araç ve gereçlerin yer aldığı sergi ile resim sergisi gezildi.