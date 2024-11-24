Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi görmekte olan AFAD personeli Engin Mert Balaban, genç yaşta hayatını kaybetti. Balaban’ın acı haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ