Erol Afacan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Türk Polis Teşkilatı mensuplarının kuruluşunun 179’ncu yılında, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gösterdiğiniz özverili çalışmaları gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, siz değerli polislerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Polis Teşkilatı, geçmişten bugüne ülkemizin her köşesinde halkımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Her koşulda milletimizin yanında olan, adaleti ve huzuru temsil eden siz değerli polisler, toplumumuzun güven duyduğu ve takdir ettiği birer kahramansınız.

Çorum Eczacı Odası olarak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutluyor, görevlerinizde başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizlere sağlık, mutluluk ve güven dolu günler temenni ediyoruz”

