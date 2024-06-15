Çorum halkı ve meslektaşlarının bayramını kutlayan Erol Afacan, Kurban Bayramı’nı kutlamanın sevinci ve mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Bayramların milletin birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu söyleyen Afacan: “Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dostluğun en derin anlamlarını taşıyan bir bayramdır. Bu mübarek günlerde, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, sevdiklerimizle bir araya gelmek ve gönüllerimizi birleştirmek bizlere büyük bir huzur ve mutluluk verir. Bu vesileyle, hemşehrilerimizin ve meslektaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

“Eczacılık mesleği olarak, sağlıklı ve mutlu bir toplum için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bayram günlerinde de görevimizin başında olarak, halkımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yanınızda olacağız. Sizlerin sağlığı ve mutluluğu bizim için her zaman öncelikli olmuştur ve olmaya devam edecektir” diyen Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurban Bayramı’nın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa en başta katil terör İsrail hükümetinin insanlık suçu işlemeye devam eden Filistin savaşının sona ermesini, barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramın getirdiği sevgi, hoşgörü ve paylaşma ruhunun, hayatımızın her anına yansımasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin ve meslektaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum”

Editör: HABER MERKEZİ