Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Özgür ve bağımsız bir basın, halkın bilgi edinme hakkını korur, şeffaflığı teşvik eder ve hesap verebilirliği sağlar. Bu nedenle, basın özgürlüğü, tüm toplumlar için hayati önem taşımaktadır” dedi.

Günümüzde birçok ülkede basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu kaydeden Afacan, gazetecilerin fikirlerini özgürce ifade ettikleri ve hakikati aradıkları için baskıya, şiddete ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını bildirdi. Bu durumun tüm insanlık için endişe verici olduğunu belirten Afacan, “Basın özgürlüğü olmadan, demokrasinin gelişmesi ve korunması mümkün değildir. Bu nedenle, tüm ülkelerin basın özgürlüğünü korumak ve geliştirmek için gerekli adımları atması gerekmektedir.

Biz de Çorum Eczacı Odası olarak, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, basın emekçilerine ve gazetecilere destek veriyor ve onların haklarını savunuyoruz.

Bu vesileyle, tüm basın emekçilerimizin ve gazetecilerimizin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca, tüm vatandaşlarımızı da basın özgürlüğünün önemini kavramaya ve bu değeri korumaya katkıda bulunmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR