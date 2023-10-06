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Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerindeki varyant seyir terası, yasak olmasına rağmen adrenalinsever yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Paraşütçülerin sert rüzgar karşısında kalkış anında zorlandıkları görüldü.



Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant seyir terası, sabah akşam farklı manzarasının yanında yamaç paraşütçülerine de ev sahipliği yapıyor. Temmuz ve Ağustos ayında düşük rüzgar nedeniyle tercih edilmeyen teras, sonbaharın gelmesi ve rüzgarın artmasıyla sporcuların yeniden mekanı oldu. Genelde öğleden sonra terasa gelen sporcular, yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında yamaç paraşütü açıp kendilerini tekli ve ikili olarak gökyüzüne bırakıyor. Adrenalin tutkunu sporcular, denizden gelen güney rüzgarlarının falezlere çarparak, alttan bir rüzgar dalgası ile deniz seviyesinden 200 metre yükselip, denize paralel olarak 500 metrelik bir alanda sağa ve sola uçuş gerçekleştiriyor.



Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle sporcular kalkış ve inişlerde zorluklar yaşadı. Bir sporcu birinci denemede iniş alanını pas geçerken, ikinci de inebildi. Macera severlerin kalkış ve gökyüzünde süzülmelerini vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirdi. Çok sayıda gelen ihbarın ardından varyanta polis ekipleri geldi. Polisler nedeniyle varyantta iniş yapmayan sporcular ceza yememek için başka noktalara iniş yaptı.)

(İsa Akar - Fırat Demir)