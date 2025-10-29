Adnan Menderes İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm okulun katılımıyla gerçekleştirdiği görkemli bir kortej yürüyüşüyle kutladı. Bando takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Sabah saatlerinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve rengârenk balonlarla kortej yürüyüşüne başladı. Adnan Menderes İlkokulu Bando Takımı’nın marşlar eşliğinde eşlik ettiği yürüyüş, mahallede büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar korteje alkışlarla destek verirken, çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Adnan Menderes İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını unutulmaz anlarla kutlarken, hem çocuklara hem de velilere bayramın anlam ve önemini bir kez daha hissettirdi.