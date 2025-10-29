Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anarken, gazilere de acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun aziz milletimizin karakteri olan bağımsızlık, onur ve gurur günü olduğunu belirterek 102. Kuruluş yıldönümünün sevincini yaşadıklarını vurgulayan Özkan Yandım, “İnanç ve değerlerimizin etrafında bir ve beraber olduğumuz sürece vatana, bayrağa, Kur'ana'a bağlı tek bir türk kalana kadar, var ve muzaffer olacağımıza inancımı samimiyetle dile getirerek; Türk Milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.

Cumhuriyetin ışığının yolumuzu aydınlatmaya, bizi her adımda daha ileriye götürmeye devam edeceğini de kaydeden Yandım; “Bizler de ecdadımızın kahramanlıklarla yoğurduğu şanlı tarihimizi taçlandırmaya, parlak bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, bilimde, teknolojide, sanatta daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. . Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözü hepimizin ortak parolasıdır” şeklinde konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ