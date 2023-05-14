Adem Özdemir, her yıl kutlanan 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında yaptığı açıklamada, ülke kalkınmasının baş mimarlarının çiftçiler olduğunu söyledi.

Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerin emeği kutsal olduğuna değinen Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Çiftçimiz, zor tabiat koşullarında, yağmur, çamur demeden, gecesini gündüzüne katarak üretiyor, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından kopmuyor, ormanda, denizde üretimini sürdürüyor. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir.

Alın teri ve emeği ile en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı üretmek için fedakârca çaba harcayan tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmeleri temenni eder, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu günler dilerim”

