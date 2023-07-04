Çorum Ticaret Borsası’da yapılan arpa satışlarını takip eden Oda Başkanı Özdemir burada çiftçilere seslenerek, sıkıntısı olmayan çiftçilerin arpalarını Ticaret Borsası’nda satmamalarını istedi.

Çiftçilere TMO’nun arpa alımına başladığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, gece saatlerinde randevu sisteminin devreye girdiğini belirterek, randevu vermeye başlanıldığını söyledi.

Geçen sene arpa alım fiyatının 5.600 TL iken bugün arpa alım açılışının 4100 TL’den başlamasına tepki gösteren Adem Özdemir, Çorum Ticaret Borsası’nda alım yapan esnafa el vicdan diye seslendi.

Kısa süreli Toprak Mahsulleri Ofisi’nde yaşanan sıkıntının fırsata çevrildiğini belirten Özdemir, çiftçinin ürününün öldü fiyatına alındığını kaydetti. Bir hafta boyunca TMO’nun arpa alımlarında sıkıntı yaşanmayacağını açıklayan Özdemir, Ziraat Odası’nın her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade etti.

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise, kimse kimsenin malını zorla almadığını söyledi.