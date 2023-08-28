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1955 Diyarbakır doğumlu olan ve 53 yıldır resim tutkusu devam eden sanatçı, 70 uluslararası sergiye katılırken, 15 yıl boyunca da resim eğitimi verdi. Eşi Çorumlu olan Ressam Aksoy, 24 yıldır Kıbrıs – Girne’de yaşıyor. Girne’de sanat galerisi bulunan Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın daveti üzerine bu ülkeye gittiğini belirtiyor.

ADD’YE ÇOK YAKIŞTI

Orijinali Kıbrıs Kolordu Komutanlığı’nda bulunan ve kendi eseri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı resminin yağlı boya baskısını Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ne hediye eden Ressam Faruk Oktay Aksoy, Dernek Başkanı Uğur Demirer’e tabloyu teslim etti.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve eşi Dilek Demirer, böylesine anlamlı hediyeleri nedeniyle Faruk Oktay Aksoy ve eşi Hanife Aksoy’a teşekkür etti.