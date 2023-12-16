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ADD Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun olurken, yapılan konuşmalarda ise yerli üretimin, yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, CHP önceki dönem il başkanları Ümit Er, Hasan Eray Tüfekçi, Cengiz Atlas, İYİ Parti önceki dönem il başkanı ve milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayları Hüseyin Koca, Menekşe Fakı, CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi yöneticileri, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı konuklar ve dernek üyeleri katıldı.



“YERLİ MALI ÜRETİMİNİN ÖNÜ AÇILSIN,

DIŞA BAĞIMLILIK ORTADAN KALDIRILSIN”

Etkinlikte konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Türkiye’nin ithal eden bir ülke haline geldiğini belirterek, dışa bağımlı tarım politikasını eleştirdi. Osmanlı’dan günümüze kadar tarım sektöründe yapılan çalışmalara değinen Demirer, ülkenin kalkınmasında üretimin önemine vurgu yaptı.

Demirer, bir zamanlar kendi yağıyla kavrulan Türkiye’nin bugün A’dan Z’ye her şeyi ithal eder hale geldiğini söyledi.

Demirer, İsrail’e üretilen tek kullanımlık ithal tohum yerine Ata tohumlarının kullanılması, yaygınlaştırılması gerektiğine de değinerek, yerli üretimin önemi üzerinde durdu.

Demirer yerli üretimin önünün açılmasını, desteklenmesini, dışa bağımlılığın azaltılmasını istedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da TBMM’de Çorum’un temel sorunlarını gündeme getirip çözüm sağlanması için çaba gösterdiklerini anlatarak, yerli üretimin, yerli malı kullanmanın ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Etkinlik sırasında ayrıca derneğe yeni üye olan Ayşen Yılmaz, Ali Işıker, Yılmaz Topaktaş, Raif Güngör ve Halil İbrahim Kaçay’a kimlikleri teslim edildi. Kimlikler, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ve eski il başkanları Bekir Özsaçmacı ile Cengiz Atlas tarafından teslim edildi.



ADD Şube Başkanı Demirer, derneğin her türlü hizmetine yardımcı olan Ali Arslan Koçak’a da onur belgesi verdi. Onur belgesini Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın elinden alan Koçak, derneğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dernek üyeleri evlerinde yaptıkları yemekleri ve yerli ürünleri katılımcılara ikram etti.

Yerli Malı Haftasını kutlayarak sohbet eden dernek üyeleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

“EMPERYALİZM VE KAPİTALİZM BİZİ ESİR ALDI”

Yerli malı kutlaması sırasında Akademisyen – Yazar Suay Karaman’ın mesajı okundu.

Karaman, “Ülkemizde önceleri yani bizler çocukken 12-18 Aralık haftasında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” yani “Yerli Malı Haftası” kutlanırdı. Bu haftanın amacı yerli malı kullanarak, yerli tüketimin bilinçli olarak arttırılmasıydı. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanırdı. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılırdı. Bizler de o hafta okulumuza yerli ürünler getirir ve bunları paylaşırdık. Şimdi o güzel günler anılarda kaldı. Çünkü emperyalizm ve kapitalizm bizleri esir aldı. Ancak bunu yine milletimizin “azim ve kararı” kıracaktır. Bunun için hep birlikte kararlı ve bilinçli şekilde örgütlenmeliyiz. İşte böylece bu emperyalist saldırıları ve bu kapitalist dayatmaları püskürteceğiz” ifadesini kullandı.