Mecitözü - Körücek Köyü’nden merhum İbrahim Şahin’in kızı, Yoğunpelit Köyü’nden Mehmet Suluk’un eşi, Cemalettin, Zehra, Nadir ve Necdet Suluk’un anneleri, Bektaş Suluk’un kayınvalidesi Adalet Suluk, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü Özel Hastane’de hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.