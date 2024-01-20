Ahlatcı Holding tarafından 7.9 milyon dolara satın alınan Adabank faaliyetlerine Dünya Katılım Bankası olarak devam edeceği açıklandı.

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada: “Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ'nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; 'Adabank Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının 'Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi' olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir” denildi.

DÜNYA KATILIM BANKASI

Dünya Katılım Bankası A.Ş., 1984 yılında Adabank A.Ş. ticari unvanıyla kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılında bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Adabank A.Ş. ortaklık hakları, yönetimi ve denetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25.07.2003 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiştir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait %96,6 oranındaki hisse, ihale yoluyla satışa çıkarılmış, söz konusu satışa ilişkin ilanın Resmî Gazetede yayımlanması ile satış sürecine başlanmıştır. Yapılan ihale sonucunda, Adabank A.Ş. hisselerinin AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.’ye devredilmesine karar verilmiştir. Adabank A.Ş.’nin bankacılık niteliği yapılan başvuru üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından değerlendirilerek 23.11.2023 tarih ve 10729 sayılı kararıyla katılım bankası olarak değiştirilmiş ve bu karar 28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adabank A.Ş., 26.12.2023 itibarıyla faaliyetlerine Dünya Katılım Bankası A.Ş. olarak devam etmektedir.

AHLATCI HOLDİNG

Ahlatcı Holding, finans, döviz, bankacılık, kıymetli madenler, enerji, savunma sanayi, nanoteknoloji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere 7 farklı sektörde 49 şirketi, 5100 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Holding bünyesinde bulunan iki şirket, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş., halka açık olup, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Ahlatcı Holding, Türkiye’de altın üretimi ve ihracatı konusunda 2019, 2022 ve 2023 yılında sektörün ihracat lideri olmuştur. Holding, ana faaliyet alanı olan kuyumculuk ve altın sektörlerinde Türkiye iç pazarının en büyük üreticilerinden biridir.