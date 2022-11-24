Aydın Ortaklar’ın ünlü “çöp şiş” lezzeti, Çorumluların damak zevkine sunuluyor.

Yiyecek-içecek sektörünün deneyimli işletmecilerinden Erdem Kaya, çok sayıdaki şubeleriyle Türkiye’nin dört bir yanına lezzet dağıtan Ortaklar Çöp Şiş Lokantası’nı Çorum’da hizmete sundu.

İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki lokanta, açılışa özel olmak üzere kampanya uygulamaya başladı.



Ortaklar Çöp Şiş’in kampanyalı süper menüsü ve süper fiyatı şöyle: 12 adet çöp şiş, salata, sürahi ayran, mezeler, pilav garnitür, semaver çay toplam 100 lira.

(Aliye ÖNCEL)

