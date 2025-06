Trafik kazasında kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak için 14 yıl önce ilk kütüphaneyi açan gazeteci baba İbrahim Irmak, zaman içerisinde açtığı kütüphane sayısını 14'e çıkartarak binlerce türden kitabı kitapseverlerle buluşturdu. İbrahim Çakır, kendi imkanları ile ve dostlarının da katkısıyla açtığı kütüphanelerin oğlunun acısını hafiflettiğini ve başkalarına ilham verdiğini söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği gazeteci olan 73 yaşındaki İbrahim Irmak, 32 yaşındaki oğlu Çağlayan Irmak'ı 2011 yılında trafik kazasında kaybetti. İbrahim Irmak, bu olayın hem gazetecilik hem de yaşam felsefesini etkilemesi üzerine kaybettiği oğlunun adını yaşatmak için kütüphane açmaya karar verdi. Dostlarının ve çevresinin destekleri ile ilk kütüphaneyi kaybettiği oğlunun doğum gününde; 29 Mayıs 2013'te, memleketi Ödemiş'in Mescitli köyünde açtı.

KÜTÜPHANE FİKRİNİN ARDINDAKİ GEÇMİŞ

Kütüphane kurma fikrinin ardında; acı bir arka planın olduğunu dile getiren İbrahim Irmak, "13 Mart 2011'de oğlumu kaybettim. Bu olay hem gazetecilik hayatımı, hem de yaşam felsefemizi derinden etkiledi. Ardından düşündük ki, oğlumuzun adını yaşatmak için bir şeyler yapmalıyız. ‘Bir kütüphane açsak nasıl olur?' dedik. Zaten elimizde kitaplarımız vardı. Kendi kitaplarıma dostlarımız da kitap ekleyince, ‘Biz sana destek oluruz' dediler. Oğlumun doğum günü olan 29 Mayıs 2013'te, memleketimiz Ödemiş'in Mescitli köyünde ilk kütüphanemizi açtık. Sağ olsun gazeteci dostlarımız ve birçok isim katıldı. Bu sürecin medya gücü tarafı da var. Açılışımız haber olunca, gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde yer aldı. Ardından kitaplar yağmaya başladı. Elimizde kitap birikince de yeni kütüphaneler açmaya başladık. Her 3 bin 500 kitap biriktiğinde bir kütüphane kuruyoruz. Gittiğimiz yerlerde kitap sayısının zamanla arttığını, halkın da kitap bağışladığını görüyoruz. Hatta bazıları bizi bile aramadan doğrudan kitap gönderiyor. Bu bizim için büyük bir umut kaynağı oldu'' dedi.

ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN

Tek tesellisinin diğer çocukların hayatlarına dokunmak, onlara ışık olmak olduğunu vurgulayan İbrahim Irmak, "Bu içimde hiç sönmeyen bir yangın. Kor gibi duruyor. Bir rüzgar esti mi hemen alevleniyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor. Gecenin bir yarısı uyanıp onu düşünüyorsunuz. Gazetecilik yapıyorum, yazıp çiziyorum. Topluma faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü insanlara fayda sağladıkça hem görevimizi yapmış oluyoruz hem de ülkemize katkıda bulunuyoruz. Ben diyorum ki, memleket için projesi olan herkese destek olmak zorundayız. Eğer biz çocuklarımıza sahip çıkarsak, onların karanlıklarını aydınlatırsak, kitaplar yol gösterici olur. Kitap okuyan bir insanın zihnine her sayfa yeni bir bilgi ekler. Bu da onun gelişmesini, başkalarına daha fazla yardım etmesini sağlar. Üç günlük dünyada ne isteriz ki? İyi geçinmek, birbirimize destek olmak, dost olmak Bu mümkün. Herkes bir katkı sunsa çok daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz. Bizim imkânlarımızla açtığımız bu kütüphaneler, hem acımızı hafifletiyor hem de başkalarına ilham veriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde artık insanlar kaybettikleri yakınları için kütüphane açıyor. Bence yapılabilecek en güzel işlerden biri bu" sözlerini aktardı.

OĞLUMUN ADINI TAŞIYAN TOPLAM 14 KÜTÜPHANEMİZ VAR

Oğlunun adını yaşatmak için çıktığı bu yolda bu sene 14. kütüphanenin Ödemiş Çarlı'da açıldığını aktaran İbrahim Irmak, "Bugün, oğlumun adını taşıyan toplam 14 kütüphanemiz var. Gönüllü arkadaşlarımız bu kütüphanelerde görev yapıyor. Sabahları açıyor, gelenlere kitap veriyorlar. Sistemimiz çok basit: ‘Aydınlanma yolunda bir mum yak'. Al, götür, oku, getir. İmkanın varsa da kitap bağışla. Bütün parolamız bu. Kitaplar çok pahalı. Herkesin kitap alması zorlaştı. Ama biz diyoruz ki, gelin, alın okuyun. Sadece Üçkuyular'da açtığımız bu kütüphane sayesinde mahalledeki her eve 5 bin 500 kitap düşüyor. Telefon numaramız kütüphaneye gelen herkesin görebileceği yerde yazılı. Gecenin bir vakti bile kitap isteyen olursa getiriyorum. Yazları parkta geç saatlere kadar oturuyoruz. Bu sadece kitap değil, aynı zamanda toplumsal güvenlik ve komşuluk açısından da çok kıymetli. Eskiden insanlar gece parka inemezdi. Şimdi çayını, kahvesini alan geliyor. Çocuklar oynuyor, insanlar rahatça vakit geçiriyor. Bu kütüphanelerin Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum'' ifadelerine yer verdi.

