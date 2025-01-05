Çorum’da 2024 yılında 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği vaka sayısı açıklandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 yılında ambulanslarla gerçekleştirilen vaka sayılarını açıkladı. Yapılan açıklamada 112 acil sağlık ekipleri il merkezinde 42 bin 9, ilçelerde ise 38 bin 11 vakaya müdahale etti. 2024 yılındaki toplam vaka sayısı ise 80 bin 20 olarak açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Gece gündüz demeden çağrılara en kısa sürede ulaşarak hastalarımızın yaşama tutunmasını sağlayan kıymetli 112 çalışanlarımıza yapmış oldukları fedakarlık ve özverili çalışmaları için şükranlarımızı sunuyoruz” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ