Çorum Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince hazırlanan risk analizi ve acil durum planına göre oluşturulan destek ekipleri Sağlık İl Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitiminin ardından İtfaiye Müdürlüğünde eğitimlerine devam ediyor.

İlk yardım ekibi, yangın söndürme ekibi, arama kurtarma ve tahliye ekibinin eğitim programının ikinci aşaması olan yangın söndürme, arama kurtarma ve tahliye eğitimlerini Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri veriyor. Ekiplere verilen dersler bünyesinde ev ve iş yerlerinde kullanıcı kaynaklı çıkan yangınlar, elektronik eşyalardan ve elektrik tesisatlarından kaynaklı yangınlar, yangınlara müdahale etme yöntemleri, yangından etkilenen kişi ve kişileri tahliye etme yöntemleri, olası doğal afetler ve kazalarda arama kurtarma ve müdahale teknikleri konularında eğitimler verildi.

(Haber Merkezi)

