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Sanayi Sitesi esnafının sayılan ve sevilen simalarından olan Abdullah Şenol’un muhtar adaylığı açıklamasına, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Elektrikçiler ve Su tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve esnaf arkadaşları katıldı.

Abdullah Şenol, kaderine terkedilmiş bir görünüm arz eden Akkent’i hizmete doyuracağını belirterek, “Akkent’in daha yaşanır bir semt olması için elimden gelen çabayı göstereceğim” diye konuştu.