Çorum’un Mecitözü İlçesi Köseeyüp Köyü nüfusuna kayıtlı Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi olan Gökçe Eryaşar, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Güvenli Ürün Güvenli Gelecek” konulu Resim Yarışması’nda Çorum birincisi olmasının yanısıra Türkiye ikincisi olmayı başarmıştı.

Yaptığı resimde Türk tarımını anlatan Gökçe Eryaşar, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret etti. Ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan alan Gökçe’yi kutlayan Kodek de başarı belgesi ve hediye verdi.

Editör: HABER MERKEZİ