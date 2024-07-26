Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte bakan yardımcısı, büyükelçi, rektör ve üst kademe kamu yöneticiliklerine atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Abdulhaluk Longa, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne asaleten İl Müdürü oldu.

ABDULHALUK LONGA KİMDİR?

1977 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi’nde, Yüksek lisans eğitimini ise Atatürk Üniversitesi Sınıf Eğitimi alanında tamamladı. Öğretmenlik mesleğine 2002 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde başladı. 2012 yılına kadar Milli Eğitim’de öğretmenlik, Müdür Yardımcılığı, Müdürlük görevlerinde bulundu.

2012 yılında Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesinde Kuruluş Müdürü olarak göreve başladı. 2013 yılından 2020 yılına kadar Atıl Üzelgün Huzurevi Kuruluş Müdürlüğü, 2020-2021 yılları arasında Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde Kuruluş Müdürü görevlerini yürüttü. 02.02.2021 tarihinde Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 18.12.2023 tarihinde Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne İl Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Editör: HABER MERKEZİ