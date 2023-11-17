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Cemin post dedeliğini yapan Nurettin Aksoy, “Abdal Musa Cemi, bütün cemlere yapılan bir hazırlık cemidir. Hakikati öğretmek için görgü cemine bir hazırlıktır. Burada insanların birlik ve beraberliği sağlanır. Abdal Musa Sultan, Hacı Bektaşi Veli’nin müritlerindendir. Bektaşi meydanındaki 12 posttan 11’ncisi olan “ayakçı postu” O’nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandırılır. Kendisi bir Horasan ereni ve Hacı Bektaşi Veli’nin amcasının torunudur. Abdal Musa Alevi ve Bektaşi’lerde saygı ile anılan, “sultanlık” payesi almış, birçok kerametleri olan velilerden birisi sayılır. Abdal Musa Ceminde kural olarak bir yola alınma veya görgü amacı yoktur. Bu cemlerde halk bir araya toplanır. Dargınlar, küsler barışır, komşular birbirlerine lokma verirler. Sıkıntıları varsa giderilir.” dedi.



Konuşmanın ardından cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak geç saatlere kadar muhabbet etti.

Öte yandan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin yapımına başlanan “rıza şehri ve kültür merkezi” inşaatına katkı için Dayanışma Yemeği’nin ise 24 Kasım’da Yıldızpark’ta yapılacağını açıklayan Nurettin Aksoy tüm canları programa davet ederek destek istedi.