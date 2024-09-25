Çorum merkez Şahinkaya köyü nüfusuna kayıtlı olan Aycan Demir, yerel seçimlerde Mamak Belediye Meclisi Üyesi olarak seçilmiş ve bu süreçte belediye çalışmalarında aktif rol almıştı.

Yeni göreviyle birlikte Ankara'nın yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenecek olan Demir, hem Mamak halkının hem de Ankara genelinin sorunlarını çözmek ve projeleri hayata geçirmek için çalışacak.

Aycan Demir'in bu ataması, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki yeni dönem çalışmalarında etkin bir rol oynayacağını gösteriyor. Seçimde kazandığı tecrübe ve belediye meclisine aktif katkıları, başkanvekilliği döneminde de devam edecek.

Editör: HABER MERKEZİ