Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Nurullah Müstet, Çorum merkez ve ilçelerinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Hayati Karademir’in Dodurga İlçe Başkanlığı görevine atandığını açıkladı.

A Parti İl Başkanı Müstet, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel’in oluru ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle Hayati Karademir’in İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini vurgulayarak görev yazısını kendisine iletti.

Nurullah Müstet: “Hayati Karademir, bilgi birikimi, kararlılığı ve liderlik vasıflarıyla Dodurga ilçemizde partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacaktır. Başkanımız, Dodurga halkıyla el ele vererek, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirecek ve partimizin toplumun her kesimine hitap eden siyaset anlayışını başarıyla hayata geçirecektir. Güçlü bir teşkilat yapısı kurarak, Dodurga ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturma yolunda önemli bir rol üstlenecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” görüşüne yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ