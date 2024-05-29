3 yaşındayken teyzesinin hediye ettiği org ile kendi ritimlerini çıkarmaya başlayan Yusuf Sabri, ilerleyen yaşlarda duyduğu müzikleri org ile çalmaya başladı.

Ailesinin ve ana sınıfı öğretmenlerinin müziğe olan yeteneğini keşfetmesiyle Çorum’da bir müzik kursuna katılan Yusuf Sabri, burada piyano eğitimi aldı.

Yusuf Sabri, kurs tarafından önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda ilk dinletisini sundu.

Yusuf Sabri, kendisine Fazıl Say’ı örnek aldığını ve birgün bütün dünyanın kendisini ayakta alkışladığını hayal ettiğini söyledi.

Editör: Haber Merkezi