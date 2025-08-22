Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkenin geleceği açısından çok önemli bir süreç geçirildiğini belirterek, “Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde ülkenin geleceği açısından çok önemli bir süreç geçirildiğini belirterek, “81 ilimizde Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şehrin ihtiyaçlarını görme konusunda bu ziyaretleri çok önemsediklerini söyledi.

Hizmetleri, şehrin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Muğla'da doğurganlık hızı 1,23. Dolayısıyla burada da yaşlanan bir nüfusumuz var. Aynı zamanda ailelere yönelik yeni çalışmalarımızı da ele aldık. Bu çalışmalarımıza yönelik de istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde inşallah Muğla'ya güzel yatırımlar getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hizmet anlayışının temelinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesi olduğunu dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda insanı merkeze alan sosyal hizmet anlayışını hayata geçirdiklerini ve geliştirdiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, çocuk hizmetlerini koruyucu aileler, eğitim ve gelişim programlarına kadar çok geniş bir yelpazede ele aldıklarını belirtti.

Bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz de aileyi güçlendiren çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Yaşlanan nüfusumuzun ihtilaçlarına bir yandan cevap verirken, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik önemli adımlar attık. Bu kapsamda 81 ilimizde yaygınlaştırdığımız aile ve gençlik fonumuzdan da Muğlalı genç kardeşlerimiz faydalanıyor. Bugüne kadar Muğla'da aile ve gençlik fonumuza 1180 gencimiz başvuruda bulundu. Doğum yardım sistemimizi güçlendirmiştik. Bugün itibarıyla 2 bin 824'ü Muğla'da olmak üzere 299 bin 421 annemiz doğum yardımından istifade ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar Muğla'ya da 20,1 milyon liralık kaynak aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Doğum yardım sistemimiz özellikle ikinci ve üçüncü doğumdan itibaren de düzenli ve 5 yıla yayılan bir doğum yardım sistemimizi de hayata geçirmiş olduk. Diğer yandan eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunuyoruz. Farkındalık çalışmalarımız ve ekonomik desteklerimiz de devam ediyor”

“KARDEŞLİK İKLİMİNİ

GÜÇLENDİRMEK GÖREV”

Bakan Göktaş, ülkenin geleceği açısından çok önemli bir süreç geçirildiğini, 2 gün önce Gazi Meclis'te şehit yakınları, gaziler ve temsilen sivil toplum kuruşlarıyla beraber Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan mevcut hizmetler, aynı zamanda yeni dönemde Terörsüz Türkiye sürecinde bakanlığın çalışmalarını ele aldıklarını ve yapılacakları paylaştıklarını dile getiren Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bakanlık olarak bu kardeşlik ikliminin daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz. 81 ilimizde Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bu istişareler, sofralar bizler için çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi Terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç. Biz bu süreci inşallah onlarla birlikte inşa edeceğiz”

