Çorum Belediyesi her alanda üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği ekibi yapılan Konaklı terfi istasyonu yananındaki 80 dönümlük arazide bu kez ihtiyaç sahipleri için ekmeklik buğday yetiştiriliyor.

GEÇEN YIL DA AYÇİÇEĞİ EKİLMİŞTİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın buğday tarlasında incelememelerde bulunu. Başkan Aşgın 30 yıldır boş duran araziyi tarıma kazandırdıklarını dile getiren Başkan Aşgın “Geçtiğimiz yıl bu alana ayçiçeği ektik ve güzel bir hasat sonucunda ayçiçeklerimizden yağ elde ettik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kayıtları bulunan 2 bin ailemize 4 tonluk bu yağları ulaştırdık. Bu yıl da bu muazzam alana buğday ektik. Bu bölgede geleneksel tohumlarımızdan biri olan Glosa tohumu belki de ilk kez ekiliyor ve göründüğü gibi başaklarımız çok verimli gözüküyor.” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UN OLARAK ULAŞTIRILACAK

Buğday başaklarının hasat edilecek düzeye geldiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Bir hafta içerisinde buranın hasadını yapmayı planlıyoruz.” dedi. Başkan Aşgın buğdaydan elde edilecek unları 10 kilogramlık paketler halinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını açıkladı.

BUĞDAYDAN SONRA SOĞAN EKİLECEK

Başkan Aşgın, 80 dönümlük araziye buğdayın ardından da soğan ekimi yapılacağını açıkladı. Başkan Aşgın “Düvenci Ovası, Konaklı, Eskice Köyü civarında soğan ekimi pek fazla yok çünkü sulu arazi yok. Fakat bu arazinin bir avantajı var hem altından muazzam bir dere geçiyor hem de burada birçok kuyumuz bulunuyor. Biz de yaptığımız istişareler sonucu önümüzdeki yıl bu bölgeye soğan ekimi yapacağız ve daha sonraki yıl ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağımızı umut ediyoruz.” dedi.

KONAKLI BÖLGESİNE GES KURULACAK

Her alanda üreten bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Aşgın, güneş enerjisi santralleriyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi. Başkan Aşgın “Konaklı bölgesinde tarıma uygun olmayan 13 bin metrekarelik alan için güneş enerjisi santrali kurulumuyla ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde meclisimizde bir karar aldık. Bu kararın ardından hemen uygulamaya başladık. Hedefimiz kendi kullandığı enerjinin tamamını kendi üreten bir belediye olmak.” dedi.