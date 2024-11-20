ÖRNEK SORULAR VE VİDEOLAR HAZIRLANDI

Örnek soru kitapçıkları içerisinde Fen Bilimleri, Türkçe ve Matematik alanlarından 10’ar soru Din Kültürü, İnkılap Tarihi ve İngilizce alanlarından ise 5’er soru olmak üzere toplamda 45 soru bulunuyor. Soruların her biri öğrencinin anlama, yorumlama, problem çözme, analiz etme gibi süreçlerini destekleyecek nitelikte hazırlandı.

Özellikle önümüzdeki yıl LGS sınavına girerek iyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrencileri ilgilendiren bu örnek sorular çözümlü videolarla desteklendi. Sözel, sayısal bölüm olmak üzere iki farklı kategoride gruplandırılan örnek sorular çözümlü videoları ile birlikte erişime açık hale getirildi.

Liselere Geçiş Sınavı konusunda sınava hazırlık yapan öğrencilere yeni bir gelişme Milli Eğitim Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.

İŞTE ÖRNEK SORULAR VE VİDEOLAR

Sözel bölümü örnek soruları

Sayısal bölümü örnek soruları

Sözel bölümü örnek videoları