Vadeli ve sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi. Haziran ayına girilmesiyle bankalar faizsiz kredi tutarlarını yeniden düzenledi. Bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 30 bin TL'ye dayanan 0 faizli kredi kampanyalarını yakın takibe alındı.

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Sabah gazetesinin haberine göre, bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından Haziran ayarı geldi. Yenilenen miktarlar dikkat çekti.

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

8 BANKA FAİZSİZ KREDİ RAKAMLARI DUYURDU

AKBANK

10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor.

Kampanya 31 Mayıs- 14 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000TL

Vade: 6

Faiz oranı: 0

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Aylık faiz oranı: 0,00 %

Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel 01.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli.

ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

Yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz ile ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 6

Faiz tutarı: 0,00%

Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL

Tahsis ücreti: 0 TL

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 16 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanya imkanı. Ve 20.000 TL'ye varan sıfır faizli taksitli nakit avans imkanı.

Kredi tutarı 10.000

Vade: 6

Faiz oranı: 0%

Aylık taksit tutarı: 1666,67

Tahsis ücreti:0 TL

ING

Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek aylık 3.250 puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.